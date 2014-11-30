Uruguay'ın vosvoslu başkanının halefi kim olacak?

Uruguay'da devlet başkanınlığı seçimlerinde ikinci tur bugün yapılıyor. Seçimlerde iktidardaki sol parti ittifakı "Frente Amplio" (Geniş Cephe) Tabare Vazquez ile muhafazakar Luis Lacalle Pou yarışıyor. Yaklaşık 2 milyon 600 bin kişinin oy kullanacağı seçimlerde solcu devlet başkanı Jose "Pepe" Mujica tekrar adaya olamıyor.

Anketlere göre sosyalist aday Vazquez seçimin favorisi. 74 yaşındaki siyasetçi seçimin ilk turunda oyların yüzde 47'sini almıştı. Tabare Vazquez 2005-2010 yılları arasında Uruguay'da devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Uruguay'da kesin seçim sonuçlarının yarın belli olması bekleniyor.