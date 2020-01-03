Vosvos'tan veda...

Türkiye'de "vosvos" ya da "tosbağa" olarak bilinen Beetle modelinin üretimini sonlandırdığını duyuran Volkswagen, bir veda videosu yayınladı.

"The Last Mile (Son Mil)" ismiyle YouTube üzerinden yayınlanan video ile, bir döneme damga vuran Beetle'a veda etti.

1974'e kadar Almanya'da üretildi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 1938'de üretmeye başladığı Beetle, dünyanın en çok satın alınan araçları arasında yer alıyordu. 1974 yılına kadar Almanya'da üretilmiş, daha sonra üretim Meksika ve Brezilya'da devam etmiştir. Direksiyonun ortasındaki resimde su kenarında bir kale ve köpek figürleri yer alır. Bu resimdeki su, arabanın su gibi aktığını; kale, arabanın sağlamlığını; köpek ise aracın sahibine bir köpek kadar sadık olduğunu temsil eder.