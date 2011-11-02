-Vosvos limuzine rakip oldu KÜTAHYA (A.A) - 02.11.2011 - Alman otomobil üreticisi Volkswagen tarafından 1938-2003 yıllarında üretilen, Türkiye'de ''Vosvos'' diye bilinen, adına dernekler kurulup festivaller düzenlenen otomobiller, bazı düğünlerde limuzin gibi pahalı araçların yerine kullanılarak mutlu günlerde nostalji yaşatıyor. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düğün organizatörlüğü yapan Ali Uzunoğlu, 1974 model Vosvos'u süsleyerek gelin ve damatlar ile sünnet çocuklarının hizmetine sunduğunu söyledi. Yaklaşık 4 yıldır işlettiği modaevinde düğünlerle ilgili her ayrıntının organizasyonunu yaptığını belirten Uzunoğlu, lüks araçlara alternatif olarak sunduğu Vosvos'un ilgi gördüğünü ifade etti. Uzunoğlu, otomobilin tipinin çocuklara hoş göründüğünü, büyüklerin ise anılarına hitap ettiğini bildirerek, teknolojinin nostaljiyi hiçbir zaman yok edemeyeceğine inandığını kaydetti. Bir kadınla yaşadığı diyaloğu hatırlatan Uzunoğlu, ''Vosvos'u gelin arabası olarak süslediğimizi gören bir kadın, genç kızlığında, 20 kırmızı Vosvos gören genç kızın istediği gençle evleneceğine inanıldığını söylemişti'' diye konuştu. -Hitler'in talimatıyla üretimine başlandı- Çeşitli kaynaklardan derlenen bilgilere göre, Alman devlet adamı ve diktatör Adolf Hitler, 1934'te otomobil tasarımcısı Ferdinand Porsche'den ''halk için bir otomobil'' tasarlamasını istedi. Hitler'in hedeflediği araç 2 yetişkin ve 3 çocuk taşıyabilecek, 100 kilometre hızla gidebilecek, ekonomik, ayrıca 3 silahlı askeri taşıyabilecek ve fiyatı makul düzeyde olacaktı. Bundan bir süre sonra Almanya'nın Aşağı Saksonya bölgesindeki Fallersleben Kanalı kıyısında dünyanın en büyük otomobil fabrikasının temeli atıldı. Vosvos'un doğumu ''Motor'' dergisinde, ''Hitler'in sevinç getiren güç otomobili'' başlığıyla duyuruldu. ''Kdf-Wagen'' denilen ilk Vosvos'un ilanında ''ayda yalnızca 5 marka otomobil sahibi olunabileceği'' yazıldı. Üretimine 1938'de başlanan Vosvos'lar ilk yıllarda genellikle Almanya Ordusu'nda askeri amaçlar için kullanıldı. Kısa sürede aile arabası niteliğiyle Avrupa'da çok tutulan bu model, Hollandalı galerici Ben Pon'un 1949'da ABD'ye ilk Vosvos'u götürmesiyle bu ülke pazarına da girdi. -Türkiye'nin ilk Vosvos'u- Türkiye'ye ilk Vosvos 1951'de geldi. İstanbul'un Çamlıca semtinde yaşayan Opr. Dr. Ömer Faik Çelebi, Almanya'dan getirttiği çift camlı ve kara şanzımanlı lacivert Vosvos'unu 33 yıl aralıksız kullandı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Vosvos fabrikaları 1980 ve 1990'lı yıllarda birbiri ardına kapandı. 30 Temmuz 2003'te 21 milyon 529 bin 464'üncü son Vosvos, Meksika'nın Puebla kentinde üretildi ve Almanya'nın Wolfsburg kentindeki müzeye gönderildi.