Von Morrison, Koronavirüs önlemlerine karşı üç şarkı yazdı

Ünlü müzisyen Van Morrison, Britanya hükûmetinin Koronavirüs salgınına yönelik önlemlerine karşı üç şarkı yazdığını duyurdu.

BBC'nin aktardığına göre Morrison, şarkılardan birinde bilim insanlarını "çarpık olgular yaratmakla" suçluyor.

Morrison, "Born To Be Free" (Özgür Olmak için Doğdum), "As I Walked Out"(Dışarı Çıkarken), ve "No More Lockdown" (Daha Fazla Karantina Yok) isimli üç şarkıyı 25 Eylül'den itibaren 2 hafta aralıkla yayınlayacağını bildirdi.

Şarkılarla ilgili basın açıklamasında, "Morrison yeni şarkılarında hükûmetin kişisel özgürlüklerini almasından memnun olmadığını açıkça belirtiyor" ifadeleri yer aldı.