Von der Leyen'e partisinden destek



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, partidaşı Savunma Bakanı Urula von der Leyen hakkındaki iddialara sert şekilde karşılık verdi. Strobl, Rheinischen Post gazetesine açıklamasında, "İnsanları ilgilendiren bizim gündemdeki sorunları ne şekilde çözdüğümüz ve zorluklarla nasıl başa çıktığımız. Şu anda bir takım intihal iddiaları değil, bambaşka konular gündemimizde bulunuyor" dedi. CDU'lu Christian von Stetten de von der Leyen'in yanında yer aldı. Von Setten, "Aksi ispatlanana kadar herkes masumdur" diye konuştu.

Hafta sonu, doktora tezlerini inceleyerek intihal iddiaları ortaya atan "Vroniplag Wiki" adlı internet sitesinde, Ursula von der Leyen'in tıp fakültesinde yazdığı doktora tezine ilişkin ağır intihal iddiaları yer almıştı. Hannover Tıp Fakültesi, Bakan'ın isteği üzerine doktora tezini yeniden incelemeye aldı.

Vroniplag Wiki sitesinin kurucusu Martin Heidinsfelder, Leyen'in doktora derecesinin iadesini istedi. Heidinsfelder,"Çok tembelmiş ve hiç acımadan kopya çekmiş" dedi. Bu nedenle Bakan'ın doktora derecesinin geri alınmasını talep eden Heidinsfelder, "Bilim dünyası, ünlü politikacıları koruyarak kendisine iyilik etmiş olmuyor" dedi.