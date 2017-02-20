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Ekonomi

Volvo'nun sahibi, Jet Fadıl'la tanınan Proton'a talip

İş adamı Fadıl Akgündüz, Malezyalı Proton'un Türkiye distribütörlüğünü almıştı

20 Şubat 2017 18:37

Kamuyounda "Jet Fadıl" olarak bilinen iş adamı Fadıl Akgündüz'ün geçmişte Türkiye distribütörlüğünü aldığı Malezyalı Proton'a, Volvo'nun da sahibi olan Çinli otomobil üreticisi Geely'nin bu hafta içerisinde satın alma teklifi vermesi bekleniyor.

Reuters'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırarak verdiği bilgiye göre aynı zamanda İsveçli Volvo'nun da sahibi olan Geely, Proton'un sahibi olan Malezyalı holding DRB-Hicom Bhd'ye Volvo'nun katkısıyla geliştirdiği güncel teknolojileri de kullandırmayı teklif edecek.

BusinessHT'de yer alan habere göre, DRB-Hicom bu ay içinde stratejik ortaklık ile ilgilenen yabancı otomobil üreticilerinden teklif beklediğini açıklamıştı.

Proton, 1983 yılında Malezya devleti tarafından kuruldu. Devlet geçen yıl yaklaşık 340 milyon dolar mali yardım yaptığı şirketin araştırma geliştirme için yabancı bir ortak bulmasını istiyor.

Şirketle ilgilenen olası diğer yatırımcılar arasında Fransız otomobil üreticisi PSA, Renault ve Japon Suzuki Motor yer alıyor.

DRB-Hicom'un stratejik iletişim biriminin başında bulunan Mahmood Razak, Reuters'ın görüş talebine, "Söyleyecek yeni bir şey yok... Alınan teklifleri inceliyoruz. Yabancı ortak seçene kadar açıklama yapılmayacak" dedi.

Geely sözcüsü Reuters'ın sorularına cevap vermedi.

Kaynaklar en az yüzde 51 pay istediğini belirttikleri Geely'nin satın alma teklifi kapsamında nakit bir ödeme yapıp yapmayacağının net olmadığını belirttiler.

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