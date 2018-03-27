Volvo Okyanus Yarışı'nda kaybolan John Fisher aranıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart (DHA) – Volvo Okyanus Yarışı (VOR) kapsamında denize açılan Team Sun Hung KAi / Scallywag ekibinden okyanusa düşen John Fisher için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dünyanın en zor spor etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve 40 yıldan uzun bir süredir yelkencilerin çeşitli rotalar üzerinden geçerek takım olarak çalışması amacıyla düzenlenen VOR kapsamında 18 Mart günü Yeni Zelanda’nın Auckland Limanı’ndan yola çıkan Team Sun Hung Kai/ Scallywag ekibinin kayıp üyesi Fisher hala bulunamadı.

Yarışın en zorlu etabı olarak bilinen ve 7,600 deniz mili mesafeli etabının başlangıcından yaklaşık bir hafta sonra, Güney Amerika’nın en güney ucu olarak kabul edilen Horn Burnu’na yaklaşık 1,400 deniz mili batısında okyanusa düşen ve hala ulaşılamayan Fisher’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne ait bir geminin bölgeye gönderildiği duyuruldu.

Sun Hung Kai / Scallywag takımı diğer üyelerinin sağlıklı olduğu vurgulanırken, aynı rotada yarışan diğer takımların bölgedeki kötü hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle arama kurtarma çalışmaları için bölgeye geri dönemediği belirtildi.