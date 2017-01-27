Volkswagen'in eski CEO'suna dolandırıcılık soruşturması

Braunschweig Savcılığı, VW'nin eski CEO'su Winterkorn'un iddia ettiğinin aksine emisyon değerlerinin manipüle edilmesiyle ilgili bilgisi olduğuna dair ipuçları olduğunu açıkladı. Winterkorn, yaklaşık 9 yıl boyunca yönettiği Volkswagen'deki görevinden Eylül 2015'te ayrılırken, motor sürüm testlerindeki hileden haberi olmadığını söylemişti.

Savcılık şimdiye kadar Winterkorn hakkında sadece "piyasa manipülasyonu" şüphesiyle soruşturma yürütüyordu. Zira Winterkorn'un emisyon test sistemi manipüle edilmiş araçların satışa sunulmasının yaratacağı milyarlarca Euro tutarındaki olası riskler konusunda mali piyasaları daha erken uyarabileceği öne sürülüyor.

Winterkorn manipülasyondan haberi olmadığını savunuyor

Savcılık şimdiye kadar bu soruşturma çerçevesinde dinlenen tanıklar ve elde edilen delillerin, Winterkorn hakkında dolandırıcılık şüphesiyle soruşturma başlatılmasına imkân sağladığını duyurdu.

Winterkorn birçok kez ve son olarak da geçen hafta Federal Meclis'in konuyla ilgi araştırma komisyonunda verdiği ifadede VW'deki emisyon değerleriyle ilgi testlerde hile yapıldığını 2015 Eylül'ünde öğrendiğini ve öncesinde konuyla ilgi bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Ancak medyada yer alan haberlerde 69 yaşındaki eski yöneticinin konudan çok önceden haberdar olduğu öne sürülüyor.

Emisyon değerleriyle ilgili manipülasyon ABD'de Çevre Koruma Ajansı EPA'nın hazırladığı bir raporla ortaya çıkmıştı. Raporun ardından Volkswagen, yaklaşık 11 milyon dizel araçta motor emisyon oranını testler sırasında düşük gösteren bir yazılım bulunduğunu itiraf etmişti. Braunschweig Savcılığı şimdiye kadar skandalla ilgli 37 kişi hakkında soruşturma yürütüyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, MK/BD