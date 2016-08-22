Volkswagen'e tedarikçi darbesi



Volkswagen Grubu'na vites kutusu ve iç döşeme sağlayan Car Trim ve ES Automobilguss adlı iki tedarikçi şirketin teslimatı durdurması, bazı modellerin üretimini zora soktu. Gelişmeden, başta Wolfsburg'daki merkez tesis olmak üzere 6 farklı fabrikada 30 bine yakın personel etkileniyor.

Golf ve Passat üretimi durdu

Wolfsburg'da 10 bin personelin etkilendiğini belirten VW sözcüsü 7 bin 500 kişinin görev yaptığı Emden'deki fabrikada Passat üretiminin geçen haftadır askıya alındığını kaydetti. VW sözcüsü, Zwickau tesislerindeki Golf ve Passat üretiminin de durduğunu açıkladı. Burada üretimin durmasından yaklaşık 6 bin personel etkileniyor. Ayrıca Braunschweig, Salzgitter ve Kassel fabrikalarında da üretimin yer yer durdurulduğu, bu fabrikalarda da toplam 4 bin 200 personelin etkilendiği belirtildi.

Tedarikçi şirketler teslimatı neden durdurdu?

Car Trim ve ES Automobilguss adlı iki tedarikçi firma, VW'nin bazı siparişlerini önceden bildirim olmaksızın iptal etmesine tepki olarak teslimatlarını askıya aldı. VW Grubu ile iki şirketin temsilcileri arasında krize bir çözüm bulunabilmesi amacıyla görüşmelere bugün de devam edildi. VW Grubu yöneticileri bir yandan pazarlık masasında uzlaşma ararken diğer yandan tüm yargı seçeneklerini kullanıyor.

Volkswagen mahkemelerde çözüm arıyor

Volkswagen, Car Trim şirketine karşı mahkemede ihtiyati tedbir kararı alınmasını sağladı. Ancak şirket karara uymuyor. Volkswagen'in ES Automobilguss şirketi hakkındaki ihtiyati tedbir başvurusu ise 31 Ağustos'ta Braunschweig Eyalet Mahkemesi'nde görüşülecek. ES Automobilguss, VW'nin talebine itiraz etmişti. VW, tedarikçilerinin yeniden sevkiyata başlamasını sağlamak için her türlü hukuki yolu deniyor. Tedarikçiler bu kapsamda para ve hapis cezalarıyla tehdit ediliyor. Grup, üretim için acilen ihtiyaç duyulan parçaların ES Automobilguss'dan alınabilmesi için mahkemeden yetki kararı çıkarmaya çalışıyor.

Uzmanların zarar tahminleri

Tedarikçileri ile yaşadığı anlaşmazlık VW Grubu'na pahalıya patlayabilir. Otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer zarar tahminini "üç haneli milyon rakamı" olarak açıkladı. UBS Bankası'nın analistleri yalnızca Wolfsburg tesislerinde üretimin durmasının brüt gelirin 100 milyon euro dolayında azalmasına yol açacağını söyledi. VW Grubu, yaklaşık bir yıldır emisyon skandalı krizinin sonuçlarıyla mücadele ediyor. Grup, skandal sonrası en büyük markası VW'de tasarrufa gitme kararı almıştı.