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Ekonomi
Deutsche Welle

Volkswagen'den araç sahiplerine 1000 dolar

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından Los Angeles Auto Show'da Alman Volkswagen holdinginin üç büyük markası da görücüye çıktı. VW, skandalın olumsuz etkilerini hafifletmek için yeni bir kampanyanya başlattı.

20 Kasım 2015 14:19


Emisyon skandalının patlak verdiği ABD'de Alman şirketi yeni VW, Porsche ve Audi modellerini tanıtırken aynı zamanda skandalın imajı üzerindeki olumsuz etkilerini de hafifletmeye çalışıyor. Deutschlandfunk'un haberine göre, VW'nin dizel motorlarında yaptığı manipülasyon fuarda konuşulan konuların başında geliyor. Diğer Alman markaları bunun Alman otomotivciliğinin değil VW'nin sorunu olduğunu vurgulayarak kendi ürünlerinin "temiz" olduğu mesajını veriyorlar.

Volkswagen Kuzey Amerika Başkanı Michael Holm, "Los Angeles otomobil fuarına katılmakla aynı zamanda kusurlarını itiraf etmek, müşterilerine güven vermek ve skandalın aydınlatılması için resmi makamlarla sıkı işbirliği yapmak istediklerini göstermiş olduklarını" söyledi.

Holm, durduğu yerde yapılan testlerle normal trafikteki azot emisyonu arasındaki büyük farkın bilgisayar yazılımıyla manipüle edildiğini bir kez daha doğruladı ancak kusurları itiraf etmenin müşterinin güvenini yeniden kazanmak için yeterli olmayacağını sözlerine ekledi. "Özür diledik. Dilemeye de devam edeceğiz. Ama özür dilemek yetmeyecek."

1000 dolarlık hediye çekleri dağıtmaya

VW Amerika'daki müşterilerine 1 000 dolarlık hediye çekleri dağıtmaya başladı. Fuarda VW yetkililerinin yüzünü güldüren, stantlarındaki yeni modellerine öncelikle otomotiv medyasının ilgi göstermesi oldu.

Ancak skandal VW'nin peşini bırakmıyor. Amerikan makamları VW hatalı otomobilleri geri çağırmadığı takdirde yüz binlerce otosunun trafikten men edilebileceğine dikkat çekiyorlar. Kaliforniya çevre koruma dairesi başkanı Mary Nichols, durumun ciddiyetini değerlendirirken şunları söyledi:

"Şirket hisseleri değer kaybettiği için durumun ciddiyetini kavramış olmaları gerekir. Şimdiye kadar çevre sağlığını değil, müşteriyi ve şirketin borsa değerini göz önünde tutmuşlar. Hediye çeklerini reklam olsun diye dağıtıyorlar. VW marka otomobiller ise çevreyi kirletmeye devam ediyor. Bu probleme çözüm bulmalarını bekliyoruz."

Bilgisayar yazılımındaki manipülasyonun giderilmesinin motorun gücünü düşüreceği ortaya çıkarsa birçok VW müşterisinin otosunu revizyona götürmekten vazgeçebileceği belirtiliyor.

BMW: Dizelin değil VW'nin sorunu

VW skandalının bütün Alman markalarının ABD'deki imajını ne ölçüde etkileyeceğine gelince. Bütün şirketler reklamlarında "Alman mühendisliği" kavramını kullanıyor. ABD'de Alman mühendislik dehasının manipülasyonda kullanıldığı izleniminin güçlendiğine dikkat çeken BMW'nin model yelpazesinden sorumlu yöneticisi Hildegard Wortmann, kabahati dizel motorlarında değil, VW şirketinin dizel motorlarını seçme, ekleme ve çıkarma yöntemleriyle olduğundan farklı gösterme çabasında aramak gerektiğini söyledi:

"Sorun öncelikle dizelin değil VW'nin sorunudur. Medyada önemle vurgulanan bu fark belli bir takım sonuçlara da yol açacaktır. Ama biz BMW olarak Alman becerisinin reklamını yapmıyor ve otomobil sürmenin ne kadar keyif verebileceğini öne çıkarıyoruz. BMW açısından büyük önem taşıyan bu özellikler markamıza gönül verenlerin de birinci tercih nedeni sayılıyor."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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