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Ekonomi

Volkswagen yönetim kurulunda Türkiye kökenli ilk üye

15 Aralık 2020 14:32

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, BMW’den transfer ettiği Murat Aksel’i yönetim kuruluna atadı.

Dünya’nın haberine göre Volkswagen Group tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021’den itibaren Murat Aksel’in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği bildirildi.

1972 doğumlu Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.

İş hayatına 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde satın alma bölümünde başlayan Aksel, 2001’de sorumlu yönetici olarak General Motor ve Fiat’a geçti.

2008’de General Motor’un elektrikli araçlar ve araçların güç aktarım mekanizmasından sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti. Bir yıl sonra ise Alman lüks otomobil üreticisi BMW’ye tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak transfer oldu.

 

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