Volkswagen, yeni aracını tanıttı

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, ilk kez 2012 yılında çıkardığı yeni crossover modeli Taigun'ı tanıttı. Hindistan'a özel bir araç olacak olan yeni Taigun'ın 2021 yılında yollarda olması bekleniyor.

Webtekno'da yer alan habere göre, 8 yılın ardından çıkan araç, Hindistan’a özel bir T-Cross araç olarak gelecek. Hindistan için üretilmiş bu yeni modelin gelecekte şirketten çıkacak bir dizi yeni modelin temelini oluşturacağı söyleniyor.

Volkswagen yetkilisi Jürgen Stackmann, bu aracın özellikle Hintli müşterilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu pazar için tasarlandığını söylüyor. Boyu 4,2 metreye kadar ulaşan araçta, 2,65 metrelik bir aks mesafesi bulunuyor. Bu noktada uzun aks mesafesi, araç sahiplerinin en çok yakındığı konulardan birine çözüm getirerek arka koltuktaki yolcular için yüksek konfor sağlıyor.

Volkswagen Taigun neler sunuyor?

Hindistan’a yönelik özelliklerle birlikte gelen Volkswagen Taigun, ülke genelindeki yollar dikkate alınarak yerden 205 mm yükseklikte, yenilenen bir amortisör sistemine sahip olacak. Auto Expo 2020’de müşterilerin beğenisine sunulacak Volkswagen Taigun, MQB A0 platformunun Hindistan’a özel bir versiyonunu kullanacak.

Aracın özelliklerine kısaca değinecek olursak Taigun, kaputun altında 1,5 litrelik turbo bir motor bulunduruyor. 130 beygir güç üretebilen bu motorla birlikte araç, 0’dan 100'e 9,9 saniyelik bir sürede ulaşabiliyor. Öte yandan aracın ulaşabildiği maksimum hızın ise saatte 183 km olduğu söyleniyor.