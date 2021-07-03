Volkswagen: UEFA, St. Petersburg ve Bakü'deki maçlara vereceğimiz reklamlarda gökkuşağı bayrağı kullanmamamızı istedi

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Euro 2020 sponsoru Alman otomotiv devi Volkwagen, UEFA'nın kendilerinden saha kenarındaki reklamlarıyla ilgili talepte bulunduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre UEFA, Volkswagen'den Rusya'nın St.Petersburg ve Azerbaycan'ın Bakü kentinde oynanacak çeyrek final karşılaşmasındaki saha kenarı tabelalarında yer alacak reklamlarda gökkuşağı bayrağı kullanmamasını istedi.

Şirket, UEFA'nın kendilerine bu ülkelerde yasal alan ile ilgili endişeleri olduğunu belirttiğini aktardı.

Volkswagen, "Bu gelişme bizi üzdü" dedi.

UEFA, Macaristan'ın Münih'te oynayacağı karşılaşmada da Allianz Arena'nın ışıklarının gökkuşağı bayrağı şeklinde yanmasına "arkasında siyasi gerekçeler olduğu" nedeniyle karşı çıkmıştı. Macaristan, okullarda LGBT bireylerin tanıtılmasını yasaklayan bir yasa geçirmişti.