Volkswagen, tüketicilere 'emisyon skandalı' nedeniyle 830 milyon Euro ödeyecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, egzoz manipülasyonundan dolayı kendine dava açan müşterilerine 830 milyar Euro tazminat ödenmesi konusunda anlaştı.

Söz konusu tazminat davaya müdahil olan yaklaşık 260 bin Volkswagen müşterisi arasında paylaşılacak. Uzmanlar, Volkswagen müşterilerine tazminat ödeyerek, şirkete zaten 30 milyar Euro'dan fazlaya mal olan dizel skandalının yükünü sınırlandırmayı hedeflediğini belirtti.

Volkswagen, dizel emisyon skandalı nedeniyle Alman yargısı tarafından 2018 yılında 1 milyar Euro para cezasına çarptırılmıştı.

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Dizel emisyonu skandalı

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015, yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.