Volkswagen skandalına Audi, Skoda ve Seat da katıldı

Alman otomobil devi Volkswagen’in (VW) manipüle ettiği dizel motorlar skandalı büyüyor. Emisyon değerlerini özel bir programla düşük gösteren dizel motorların, Volkswagen Grubu altında bulunan Audi, Seat ve Skoda marka araçların kimi modellerinde de kullanıldığı ortaya çıktı.

Onedio'un Bild gazetesinden derlediği habere göre, 2009- 2013 yılları arasında üretilen Skoda marka araçların Fabia, Roomster, Octavia ve Superb modellerinde de söz konusu motorlar kullanıldı. Skoda firması tarafından Bild’e yapılan açıklamada, yeni modellerde sıkıntı olmadığı ifade edildi.

Audi mercek altında

Emisyon skandalı nedeniyle Audi marka araçların dört farklı modelinin mercek altına alındığı belirtiliyor. Bunlar arasında Typ EA 189 motoru kullanılan A1, A3, A4 ve A6 modelleri bulunuyor. Ancak hangi model ve kaç aracın skandaldan etkilendiği konusunda şimdilik kesin açıklama bulunmuyor.

Araçlar trafikten çekilecek mi?

Alman Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Bild’e yaptığı açıklamada, VW tarafından kendilerine, skandaldan Avrupa’da üretilen 1,6 ve 2,0-Litre Dizel motorların da etkilendiğini söylediklerini aktardı. Etkilenen araç sayısı ve bu araçların trafikten çekilip çekilmeyeceği konusu da netlik kazanmış değil.

VW, İtalya’da satılan araçların da egzoz gazı değerlerini düşük gösteren söz konusu programla donatılıp donatılmadığını araştırıyor. Torino savcılığının inceleme başlattığı, diğer marka araçların da mercek altına alındığı belirtiliyor.

11 milyon araç şaibeli

Bu arada, Alman basınında yer alan haberlerde Volkswagen firmasının, skandal motorların hangi model ve marka araçlarda kullanıldığına dair ayrıntılı liste hazırladığı yer aldı. VW tarafından yapılan ilk açıklamada dünya çapında 11 milyon aracın etkilendiği duyurulmuştu.

ABD’de satışa sunulan dizel motor egzoz gazı manipülasyonunun ortaya çıkması sonucu, VW Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn dün görevinden istifa etmişti.