Volkswagen 'siyasi' nedenlerle Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçmişti; Cumhurbaşkanlığı makam araçlarını değiştirme kararı aldı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen, siyasi nedenlerle Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçmişti. Bu kararın üzerine Cumhurbaşkanlığı birçok kamu kurumunda makam arabası olarak kullanılan başta Passat modeli olmak üzere Audi araçların değiştirilmesi için bakanlıklara uyarı yaptı.

Volkswagen, 2020 yılı içinde Manisa'da fabrika kurmak için çalışma başlattı. Ancak bu fikirden önce pandemi nedeniyle daha sonra ise Türkiye'deki ‘siyasi' durum nedeniyle vazgeçildi. Volkswagen yöneticisi Herbert Diess, Türkiye'de kurulması planlanan fabrika projesinden vazgeçme nedenlerinden birisinin ülkemizdeki siyasi durum olduğunu açıkladı. Manisa'da geçen yıl inşasına başlaması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi öngörülüyordu.

Sözcü'nde Veli Toprak'ın haberine göre, Volkswagen'in fabrikadan ‘siyasi' nedenle geri adım atmasına hükümet kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanlığı, bazı bakanlıklara Passat başta olmak üzere Audi'ye ait araçların makam arabası olarak kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Alman malı makam araçlarının peyderpey değiştirilmesi istendi. Kamuda kullanılacak yeni araçlar için marka önerisi yapıldı. Renault'a öncelik verilmesi ayrıca Ford ve Toyota marka araçların da kamuda kiralanması istendi. Üst model kiralamalarda Renault Talisman ve Ford Mondeo modellerin tercih edileceği öğrenildi.

Türkiye'de kamuda halen 115 bin makam aracı bulunuyor. Bu rakam Fransa'da 65 bin, İtalya'da ise 29 bin. Sadece 2019 yılında kamunun taşıt kirası için devletin kasasından 537 milyon 706 bin TL para çıkmıştı. Türkiye bu alanda dünya lideri.