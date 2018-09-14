Volkswagen klasik Beetle modelinin artık üretmeyecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Volkswagen, neredeyse 70 yıldır ürettiği klasik modeli Bettle’ı 2019 ylı Temmuz ayından sonra üretmeyeceğini duyurdu.

The Guardian\'ın haberine göre, ilk üretildiği 1938 yılında 1974 yılına dek Almanya’da üretilen Beetle, daha sonra 1979 yılına dek Meksika ve Brezilya’da üretilmişti. Beetle, 1998 ve 2012 yıllarında Yeni Beetle adıyla yeniden üretilmişti.

Voklswagen ABD’den yapılan açıklamaya göre, firmanın Meksika fabrikası, iki özel Beetle modeli ürettikten sonra, 2019 yılının Temmuz ayında üretimi durduracak.

Volkswagen’in ABD CEO’su Hinirch Woebcken, Beetle modelinin üretiminin tamamen iptal olup olmadığı sorusuna, “Asla, asla deme diyebilirim” dedi.

