Volkswagen, emisyon oranını düşük gösteren programı 2008'de kullanmaya başlamış

Alman otomobil şirketi Volkswagen'de ortaya çıkan emisyon değerlerini düşük gösteren söz konusu programın kullanılmasına 2008 yılında karar verildi. İddiayı haberleştiren Alman basını mühendislerin de programın 2008'de kullanılmaya başlandığını doğruladığını yazdı.

Radikal'de yer alan habere göre, Bild am Sonntag gazetesi konuya ilişkin haberinde, mühendislerin komisyona, bu tarihte 2005 yılından bu tarafa geliştirilen EA 189 tipi dizel motorun seri üretim aşamasına geldiğini, ancak istenilen değerleri karşılamayan ve VW için önem arz eden motorun, zaman ve öngörülen maliyet sınırlarını aşmaması için, program yardımıyla emisyon değerlerinin düşürülmesine karar verildiğini söylediklerini yazdı.

Volkswagen tarafından, bu yolla emisyon değerleriyle oynanan, dünyaçapında 11 milyon dolayında aracın satıldığı açıklanmıştı. Almanya ’da etkilenen araç sayısının 2 milyon 800 bin olduğu belirtiliyor.



Müdürlerin bilgisi vardı

Mühendislerin komisyona verdikleri ifadelerde, menajerlerin durumdan haberdar olduklarını aktardıkları belirtilen haberde, dönemin geliştirmeden sorumlu menajeri Ulrich Hackenberg’i işaret ettikleri yer aldı. Ulrich Hackenberg’in iddialara ilişkin açıklama yapmak istemediği belirtiliyor.

Son olarak Audi CEO ’su olarak görev yapan Hackenberg, skandalın ardından geçtiğimiz hafta zorunlu izine çıkartılan menajerler arasında bulunuyor.