Volkswagen'e lisanssız yazılım suçlaması

Alman otomotiv şirketi Volkswagen’e, telif hakkı ödemediği yazılımları kullandığı gerekçesiyle dava açıldı. Şirket, konu ile ilgili açıklama yapmadı.



Gelişen teknoloji; son yıllarda üretilen arabalarda sensör, dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı gibi pek çok donanımın yer almasını sağlıyor. Otomotiv şirketleri, teknolojik gereksinimleri karşılamak için teknolojik donanımlar geliştiren şirketlerle iş birlikleri yapıyor.

Volkswagen, bu yılın ortalarından yeni tasarımlarında kullanılması için araçlarda teknolojik donanımlar geliştiren Huawei ile bir anlaşma imzalamıştı.



Datanews'in haberine göre; bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, Volkswagen’in 2 yıl önce üretilen bazı araçlarında kendilerine ait donanım ürünlerinin telif hakkı alınmadan kullanıldığını iddia etti.



Tayvanlı üretici şirkete göre; Volkswagen, Acer’ın patentine sahip olduğu 4G mobil çipleri izinsiz kullanıyor. Acer’a göre ID.4 adlı ürünleri, lisansı alınmadığı halde Volkswagen’in Atlas, Golf ve birkaç modelinde yer alıyor.

Acer, Amerika’da açtığı tazminat davası ile hak ettiği kazancı elde etmeyi umut ediyor. İlk olarak başvuruyu incelemek isteyen Volkswagen, henüz konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Volkswagen’in yakın zamanda dava süreci hakkında açıklama yapması bekleniyor.