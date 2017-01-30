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BBC Türkçe

Volkswagen dünyanın en çok araç satan şirket oldu

Alman otomotiv devi, Japon rakibi Toyota'yı geçip ilk kez dünyanın en çok araç satan şirketi oldu. Volkwagen, emisyon testlerinde hile skandalına karşın geçen yıl 10 milyondan fazla araç sattı.

30 Ocak 2017 16:35

Alman otomotiv devi Volkswagen, Japon rakibi Toyota'yı geçip ilk kez dünyanın en çok araç satan şirketi oldu.

Son dört yıldır en çok satan marka olma unvanını elinde tutan Toyota, 2016'da dünya çapında 10 milyon 175 bin araç sattı.

Volkswagen ise 2016'daki satışını 10 milyon 310 bin olarak duyurdu.

Alman otomotiv devi, küresel düzeyde tepki yaratan ve birçok dava açılmasına neden olan emisyon testlerinde hile skandalına karşın, bu satış rakamını yakalamayı başardı.

Audi, Porche ve Skoda markalarının da üreticisi olan Volkswagen, Çin'deki talep artışı sayesinde satışlarını yüzde 3,8 arttırdı.

Şirket, diğer pazarlarda da üstünlüğü ele geçirmeye başladı. Volkswagen'in Golf modeli İsveç'teki en popüler araç oldu ve 50 yılı aşkın süredir ilk kez Volvo, ülkenin en çok satan markası olmayı başaramadı.

ABD otomotiv endüstrisindeki yavaşlamadan etkilenmiş gibi görünen Toyota'nın satışları yüzde 0,2 arttı.

General Motors, geçen yılın satış rakamlarını gelecek hafta açıklayacak. Fakat satışların, hem Volkswagen hem de Toyota'nın gerisinde kalması bekleniyor.

General Motors, 2015'te dünyanın en büyük üçüncü otomotiv şirketiydi. Japonya'nın kuzeydoğusundaki büyük deprem ve tsunaminin Toyota'nın üretimini vurmasının ardından, General Motors 2011'de bir numaralı şirket unvanını almıştı.

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