Volkswagen CEO'su: Rusya-Ukrayna savaşının uzaması pandemiden daha kötü etki yaratır

Volkswagen CEO’su Herbert Diess, Ukrayna’da savaşın uzamasının Avrupa’da yüksek enflasyon bakımından büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Volkswagen’ın başındaki isim Ukrayna’da uzayacak bir savaşın bölge ekonomisi üzerinde pandemiden çok daha kötü bir etkisi olabileceğini belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Küresel tedarik zincirinde yaşanacak bozulmaların, “fiyatlarda ciddi yükselişlere, enerji kıtlığına ve enflasyona” neden olabileceği konusunda uyaran Diess, “Almanya ve Avrupa ekonomileri için çok riskli bir durum oluşabilir” ifadelerini kullandı.

"Rusya ile ekonomik bağların koparılmasının kayda değer sonuçları olur"

Rusya ile ekonomik bağların kopmasının hissedilir sonuçlar yaratacağı konusunda uyarıda bulunan Diess, “Almanya gibi Rus enerjisine ve ham maddelerine bağımlı bir ülkede Rusya ile ekonomik bağların tamamen koparıldığı bir senaryoyu düşünürseniz ki bu savaşın uzaması durumunda böyle bir ihtimale doğru ilerliyoruz, enerji satın alamazsınız ve hem Avrupa hem de Almanya üzerinde kayda değer bir etki yaratır” yorumunda bulundu.