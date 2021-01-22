Volkswagen CEO'su Diess'ten Elon Musk'a gönderme

Volkswagen CEO'su Herbert Diess Twitter'da hesap açtı ve ilk mesajını paylaştı. Diess, Elon Musk'ı etiketlediği mesajında Volkswagen'in elektirkli aracının başarısına vurgu yaptı.

Diess Twitter hesabı açtı

Musk'ın elektirkli otomotiv pazarındaki en büyük rakibi konumunda olan Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess Twitter hesabı açtı. The Verge'de yer alan habere göre, Diess, Twitter hesabı açtıktan sonra paylaştığı ilk mesajında Elon Musk'a göndermede bulundu.

Diess Elon Musk'ı etiketlediği mesajında Volkswagen'in elektrikli aracının başarısına vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba Twitter! Buraya Volkswagen Group ile ilgili etki yaratmak için ve elbette pazar paylarımızdan bazılarını paylaşmak için geldim. Sonuçta ID.3 ve e-tron'umuz Avrupa'daki ilk pazarları kazandı"

Diess, paylaşımını "Üretken tartışmaları dört gözle bekliyorum" sözleri ile bitirdi.