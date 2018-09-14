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Ekonomi

Volkswagen artık o modeli üretmeyecek

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu

14 Eylül 2018 03:29

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de halk arasında "tosbağa" olarak adlandırılan, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimine son vereceğini duyurdu.

Volkswogen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil  modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında  sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin  planlanmadığı kaydedildi.

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20.  yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.
 
Şirket 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya  sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.
 

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