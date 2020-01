Volkswagen Arena'da 'Yerli Yerinde' 4 konserle devam ediyor

Yüksek sesli canlı performans altyapısıyla öne çıkan Volkswagen Arena, 2 Aralık Cumartesi günü 'Yerli Yerinde' serisinin ikincisinde Büyük Ev Ablukada, Gaye Su Akyol, Can Kazaz, ve Nilipek.’i ağırlayacak.

Yerli Yerinde, 28 Ekim’deki konser serisinin ilk ayağında, Mor ve Ötesi, Adamlar, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Deniz Tekin’i ağırlamıştı.

Uzun zamandır beklenen albümleri 9 şarkılık Fırtınayt’ı 6 Ekim'de yayınlayan Büyük Ev Ablukada’nın kendine has performansına sahne olacak.

Akustik enstrümanların eşlik ettiği yumuşak sesi ve kendine has düzenlemeleriyle Can Kazaz “Bunca Yıl”, “Bir Ben Kalsam” gibi şarkılarını Volkswagen Arena’nın güçlü akustiğinde seslendirecek.

Sakin vokali ve melodik aksanıyla Nilipek. de Volkswagen Arena'da 'yerli yerinde'.

2018'de çıkaracağı albüm için çalışmalarına başlayan Post-Türk sanat müziği türünün öncülerinden Gaye Su Akyol, 2 Aralık Cumartesi günü, daha önce Jack White, Bob Dylan, Morrisey gibi dünya devlerinin sahne aldığı Volkswagen Arena’da olacak.

Volkswagen Arena’da Yerli Yerinde serisinin avantajlı dönem etkinlik biletleri Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satın alınabiliyor.

Volkswagen Arena Hakkında

Türkiye’nin yüksek sesli (amplified) canlı performans altyapısıyla donatılan ilk kapalı müzik ve gösteri merkezi Volkswagen Arena, toplam 6 bin 500 kişilik kapasitesiyle, dinamik, yenilikçi atmosferiyle rutini kıran deneyimlere ev sahipliği yapıyor. Volkswagen Arena, canlı performans uzmanlığıyla etkinliği, zaman ve mekan sınırlarının ötesine taşıyor.

UNIQ İstanbul’un içinde yer alan Volkswagen Arena gişelerinden fuayesine, vestiyerlerinden yeme-içme hizmetlerine, kilitli dolaplarına kadar her ihtiyaca cevap verebilen entegre bir sisteme sahip. Her deneyimin ruhuna hızlı adapte olabilen mimari yapısıyla mekan, oturmalı ve ayakta konser düzeninin yanı sıra çeşitli konfigürasyonlar ve kullanım alanlarıyla gerektiğinde bir buz pisti, konferans salonu, fuar alanı ya da uluslararası standartlarda bir basketbol sahası haline gelebiliyor. Volkswagen Arena bugüne kadar Darüşşafaka Doğuş’un Euroleague maçları, League of Legends turnuvası, Drone yarışları, Kristal Elma Festivali, Fazıl Say’ın Nazım Oratoryosu, Bob Dylan, Pink Martini, Pixies, Travis, Blondie, Jack White, Morissey, Hozier, Imany gibi dünyaca ünlü sanatçıların konserleri, Startup İstanbul, Zubizu Yılbaşı Alışveriş Günleri, Ice Age Live, Fuerza Bruta şovları gibi binlerce katılımcıyla gerçekleşen etkinliklere ev sahipliği yaptı.