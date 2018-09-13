Volkswagen Arena'da yeni sezon başlıyor

Türkiye’nin yüksek sesli canlı müzik ve performans deneyim sunan Volkswagen Arena yeni sezonda da yerli ve yabancı sahnenin en başarılı sanatçılarını konuk etmeye devam ediyor. Volkswagen Arena’nın Piu Entertainment organizasyonuyla 14 Eylül Cuma günü Il Divo konseri ile başlayacak programında 28 Ekim Pazar günü Pozitif deneyimiyle Ezhel, Piu Entertainment organizasyonuyla 2 Kasım Garou, Piu Entertainment organizasyonuyla 9 Kasım David Helfgott, 2 Aralık Pozitif deneyimiyle Duman ve çok yakında açıklanacak konser serileri bulunuyor. 28. Akbank Caz Festivali kapsamında ise 23 Ekim’de Jamie Cullum sahne alacak. Ayrıca Darüşşafaka Tekfen, Euroleague kapsamında FC Barcelona Lassa, AX Armani Exchange Olimpia Milan ve Anadolu Efes İstanbul gibi rakiplerle Volkswagen Arena’da karşılaşacak.

Klasik eserlere getirdikleri özgün yorumlarla büyük bir fenomene dönüşen ilk ve en başarılı klasik crossover grubu Il Divo, yeni çıkacak albümleri “Timeless”'ın dünya turnesi kapsamında Piu Entertainment organizasyonu ile 14 Eylül Cuma günü Volkswagen Arena'da sahne alacak. İspanyol Carlos Marin, İsviçreli Urs Buhler, Fransız Sebastien Izambard ve ABD'li David Miller'ın bir araya gelmesiyle oluşan Il Divo, pop başta olmak üzere farklı müzik türlerinden şarkılara getirdikleri opera düzenlemeleriyle 2004'ten bu yana biletleri tamamen tükenen dev turnelere imza atıyor.

İngiliz caz sahnesinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından Jamie Cullum’ı 28. Akbank Caz Festivali kapsamında 23 Ekim Salı akşamı Volkswagen Arena’da sahne alıyor. Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif işbirliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali’nde müzikseverlerle buluşacak Jamie Cullum pek çok kez platin mertebesine erişen Twentysomething albümüyle, 15 yıl önce ilk çıkışını yaptığı günden bu yana, sarsılmaz bir tutarlılıkla başarı hikayesini yazmaya devam ediyor. Caz dokunuşlu vokalleri, cazı pop ve rock ile iç içe geçirerek türler arası sınırları erittiği kendine has çok yönlülüğü, şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik yeteneği ile dünya çağında başarılar kazanan sanatçının Grammy, Golden Globe, Brit, Sony Radio gibi önemli ödüllerde adaylıkları ve birincilikleri bulunuyor. Biletler, Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satın alınabiliyor.

Ezhel, Pozitif deneyimiyle 28 Ekim Pazar günü yeni konuklarıyla yeniden gerçek üstü bir konser deneyimi için Volkswagen Arena’da! Kısa zamanda Türk rap sahnesinin en sevilen ve önde gelen isimlerinden biri olmayı başaran Ezhel, hip-hop, urban, reggae ve trap müzik türlerini karşı-kültür ve Anadolu kent yaşamıyla birleştiriyor. Freestyle performansları, düetleri ve sahnedeki enerjisi ile hayran kitlesini genişleten Ezhel, “Geceler”, “Şehrimin Tadı”, “İmkansızım” ve “Kazıdık Tırnaklarla” gibi şarkıları ile en çok dinlenenler listelerinin başında yer alıyor. Biletler, Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satın alınabiliyor.

Ülkemizde de çok geniş bir hayran kitlesine sahip romantik, karizmatik, tutku dolu ve büyüleyici Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Garou, kariyerinin 20. yılını kutladığı turnesi "Garou - 20 years" kapsamında ilk kez İstanbul'da 2 Kasım Cuma günü Volkswagen Arena’da sahne alıyor. Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’ye gelecek sanatçı Volkswagen Arena'da 'Belle', 'Gitan', 'Sous le vent' ve 'Seul' gibi en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Dünyanın en önemli piyanistlerinden olan hayatı Oscar ödüllü 'Shine' filmi ile beyazperdeye aktarılan David Helfgott, Piu Entertainment organizasyonuyla, 9 Kasım Cuma günü ilk kez Volkswagen Arena’da 360 derece sahnede müzikseverlerle buluşacak. Efsane piyanist David Helfgott, dünyada sayılı piyanistin çaldığı, olağanüstü bir konsantrasyon ve beceri gerektiren, Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nu, ilk kez her yönden benzersiz bir görüş açısı sağlayan 360 derecelik sahneye taşıyor. Çift piyano ile gerçekleşecek bu özel konserde David Helfgott'a, genç yaşına rağmen büyük başarılar elde etmiş, Limelight'ın "30 Yaştan Küçük 30 Muhteşem Müzisyen" listesinde yeralan Vietnam asıllı Avustralyalı piyanist Hoang Pham eşlik edecek.

Türkiye’de rock müziğin öncü gruplarından Duman, Pozitif deneyimiyle 2 Aralık Pazar günü GarantiOne’ın ana sponsorluğunda Volkswagen Arena’ya konuk oluyor. “Aman Aman”, “Senden Daha Güzel”, “İçerim Ben Bu Akşam”, “Helal Olsun”, “Eyvallah”, “Seni Kendime Sakladım” gibi şarkılarıyla Türk rock sahnesinin en başarılı isimlerinden olan Duman, 2013’te yayınladığı “Darmaduman” albümünün ardından yaklaşık 20 yıllık müzik yolculuğuna devam ediyor. Biletler, Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden satın alınabiliyor.

Yeni sezonda Darüşşafaka Tekfen Volkswagen Arena’daki ilk rakibi Buducnost VOLI Podgorica ile Euroleague kapsamında 16 Ekim Salı günü karşılaşacak. Bu maçın ardından Darüşşafaka sezon boyunca Euroleague kapsamında sırasıyla 26 Ekim Cuma günü FC Barcelona Lassa, 15 Kasım Perşembe günü AX Armani Exchange Olimpia Milan, 22 Kasım Perşembe günü Anadolu Efes İstanbul, 29 Kasım Perşembe günü Herbalife Gran Canaria, 6 Aralık Perşembe günü Maccabi FOX Tel Aviv, 19 Aralık Çarşamba günü Zalgiris Kaunas ve 27 Aralık Perşembe günü Olympiacos Piraeus ile Volkswagen Arena’da sahaya çıkacak.