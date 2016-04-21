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Ekonomi
Deutsche Welle

'Volkswagen ABD'li kurumlarla anlaştı'

Emisyon skandalı nedeniyle zor bir dönemden geçen Volkswagen'in ABD'de yetkili kurumlarla anlaştığı öne sürüldü. VW'nin araç sahiplerine 5 bin dolar tazminat ödeyeceği iddia edildi.

21 Nisan 2016 15:43

Geçen yıl dizel motorlu araçların emisyon değerlerinde manipülasyon yaptığı ortaya
çıkan Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW) kendisine tanınan sürenin dolmasına
kısa bir süre kala, başta ABD adaleti, ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA), Kaliforniya
Çevre Dairesi (CARB) ve ilgili kurumlar ile uzlaşmaya vardığı iddia edildi.

Reuters'in haberine göre, VW emisyon değerleri manipüle edilen 2 litre motor hacmine
sahip 500 bin aracı geri çağırmayı teklif edecek. Ayrıca VW'nin söz konusu araçları
satın alan müşterilerine tamirat imkânı sunmaya hazırlandığına da dikkat çekildi.

Araç sahiplerine 5 bin dolar tazminat

"Die Welt" gazetesi ise VW'nin skandala neden olan yazılımın monte edildiği araçların
sahiplerine araç başına 5 bin dolar tazminat ödemeye hazırlandığını bildirdi. Ayrıca
VW'nin, otomobillerin emisyon ölçüm yazılımlarının değiştirilmesinden doğacak
masrafları da üstlenmesi bekleniyor. Tüm bu ödemelerin şirkete maliyetinin 1 milyar
doları geçeceği tahmin ediliyor. VW'den uzlaşma iddialarına ilişkin bir açıklama
yapılmadı. 

ABD'de VW'ye ABD'li kurumlarla anlaşma için tanınan süre bugün doluyor.
Anlaşmanın onaylanmaması halinde VW'ye yaz aylarında dava açılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EmisyonVolkswagen ABDAlmanVolkswagenABDKoruma DairesiKaliforniyaDairesiWelt34;ABD ABDDeutsche Welle Türkçe Rtr/dpa/DW BÖ/BK

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