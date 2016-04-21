'Volkswagen ABD'li kurumlarla anlaştı'

Geçen yıl dizel motorlu araçların emisyon değerlerinde manipülasyon yaptığı ortaya

çıkan Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW) kendisine tanınan sürenin dolmasına

kısa bir süre kala, başta ABD adaleti, ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA), Kaliforniya

Çevre Dairesi (CARB) ve ilgili kurumlar ile uzlaşmaya vardığı iddia edildi.

Reuters'in haberine göre, VW emisyon değerleri manipüle edilen 2 litre motor hacmine

sahip 500 bin aracı geri çağırmayı teklif edecek. Ayrıca VW'nin söz konusu araçları

satın alan müşterilerine tamirat imkânı sunmaya hazırlandığına da dikkat çekildi.

Araç sahiplerine 5 bin dolar tazminat

"Die Welt" gazetesi ise VW'nin skandala neden olan yazılımın monte edildiği araçların

sahiplerine araç başına 5 bin dolar tazminat ödemeye hazırlandığını bildirdi. Ayrıca

VW'nin, otomobillerin emisyon ölçüm yazılımlarının değiştirilmesinden doğacak

masrafları da üstlenmesi bekleniyor. Tüm bu ödemelerin şirkete maliyetinin 1 milyar

doları geçeceği tahmin ediliyor. VW'den uzlaşma iddialarına ilişkin bir açıklama

yapılmadı.

ABD'de VW'ye ABD'li kurumlarla anlaşma için tanınan süre bugün doluyor.

Anlaşmanın onaylanmaması halinde VW'ye yaz aylarında dava açılması bekleniyor.