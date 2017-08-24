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Yaşam

Volkswagen, 60'ların efsane minibüsünü tekrar üretecek

Elektirikli ve dört kapılı aracın 2022 yılında çıkması bekleniyor

24 Ağustos 2017 17:56

Volkswagen'in ilk kez 1950 yılında üretilen klasik minibüsü T2, geri dönüyor. Ancak yeni model, klasik versiyondan farklı olarak tamamen elektrikli olacak.

Volkswagen CEO'su Dr. Herbert Diess, aracın geçmiş ile geleceği birleştireceğini söyledi. Diess, "Mikrobüs Kaliforniya hayat tarzının bir parçası olacak. Klasik minibüsü elektirikli araç olarak yeniden icat ederek geri getiriyoruz" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, Buzz'ün dünya lansmanı Detroit Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Elektirikli ve dört kapılı aracın 2022 yılında showroom'lardaki yerini alması bekleniyor. Volkswagen, yeni araçla ABD, Çin ve Avrupa pazarını hedefleyecek.

Yeni aracın teknik özellikleri ile ilgili şimdilik açıklanan resmi bir veri yok. Ancak aracın konsept modelinin 434 km olan menzili, pilin yüzde 80'inin 30 dakikada şarj edilebiliyor olması ve 369 beygirlik elektrikli motoru seri üretime geçecek versiyonu ile ilgili bir fikir verebilir. 

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