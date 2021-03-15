Volkswagen 5 bin kişiyi işten çıkartmayı planlıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, kemer sıkma politikaları kapsamında 5 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. İşten çıkarmaların bir kısmının emeklilik yaşları yaklaşan işçiler olduğu belirtildi.

Alman Handelsblatt'ın haberine göre; kemer sıkma politikalarıyla 500 milyon euro değerinde yeniden yapılanma harcaması gerçekleşecek. Reuters ise işten çıkarma operasyonunun 4 bin kişiyle sınırlı kalacağı görüşünde.

Volkswagen İşçi Şefi Gunnar Kilian konuyla ilgili olarak, "Elektrikli otomobil ve mobilite teknolojilerine yaptığımız yoğun yatırılar sayesinde otomotiv sektörünün öncülerinden biri haline geldik. Fakat bu değişim önemli maliyet kısıtlamalarını da beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Volkswagen, bahsi geçen işten çıkarmanın bir kısmını emeklilik yaşları yaklaşan işçiler ile anlaşarak tamamlayacak. Bu işçileri erken emekli etmek isteyen Volkswagen, kalan kısmı ise sözleşmeli çalışanlar üzerinden gerçekleştirilecek.