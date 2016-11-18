Volkswagen 30 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) dünya çapında 30 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

İş kaybının büyük kısmı Almanya'da olacak. Şirket sadece Almanya'da 23 bin kişiyi işten çıkaracak.

Hala otomobillerinin karbon salımı testlerinin sağlıklı yapılmadığı ortaya çıkınca yaşanan skandalı atlatmaya çalışan Volkswagen, markasının imajını yenilemeyi ve yeni elektrikli ve sürücüsüz araçlar geliştirmeyi hedefliyor.

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Şirket yetkilileri, yeni ürünlere yapacağı yatırımların 9 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacağını da söylüyor.

30 bin kişinin işten çıkarılmasının ise şirkete 2020 yılı itibarıyla, yılda 3 milyar 700 milyon euro tasarruf sağlayacağı hesaplandı.

VW planlarını Haziran ayından bu yana işçi sendikalarıyla müzakere ediyordu. VW Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller planı "grubun tarihindeki en büyük moderleşme programı" olarak nitelendirdi.

Otomotiv devinin 31 ülkedeki fabrika ve işletmelerinde 610 bin kişi çalışıyor.

Şirket yeni hamlesiyle kâr marjını yüzde 2'den yüzde 4'e çıkarmayı planlıyor ve bunu yapabilmek için Almanya'daki fabrikalarında verimliliği yüzde 25 artırması gerektiğini hesaplıyor.

Volkwagen'in Almanya'daki fabrikalarında 120 bin çalışıyor. Dolayısıyla açıklanan rakamlara göre, Almanya'daki VW toplam işgücünün beşte biri işten çıkarılacak.

Şirket sendikayla yaptığı aylar süren müzakereler sonrasında bütün işten çıkarmaların gönüllülük temelinde yapılacağına ve geliştirilecek yeni modellerin Almanya'da üretileceğine söz verdi.

Volkswagen ABD'nin sıkı karbon salımı kriterlerlerini aşmak için testlerle oynama skandalının yol açtığı krizi hala tam olarak atlatabilmiş değil.

Geçen yıl, VW'nun ürettiği mazotlu arabalara, karbon salımı testi yapıldığında bunu farkedip, farklı sonuç alınmasını sağlayan bir yazılım yerleştirildiği anlaşılmıştı.

Şirket bunun ortaya çıkması üzerine ABD yetkililerine ve arabalarını alan 500 bin civarında müşteriye toplam 15 milyar dolar tazminat ödemeye razı olmuştu.

Dünyada 11 milyon araca bu yazılımın yerleştirildiği anlaşılmıştı.

VW grubu 7 Avrupa ülkesinde 12 marka araç üretip satıyor.

Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen ticari araçları, yolcu araçları, Scania ve MAN hep Volkswagen üretimi.