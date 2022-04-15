Volkswagen, 2018-2021 model Tiguan'ları geri çağırıyor

Volkswagen yaklaşık 6 bin 500 adet Tiguan'ı geri çağırma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre sürücüler yolculuk esnasında arka spoiler'ini kaybedebiliyor. Volkswagen, bunun spoiler'i yerine takmak için kullandığı metottan kaynaklandığını belirtiyor.

Nisan ayının ilk günlerinde gerekli bilgileri toplayan şirket, 2018-2021 yılları arasında üretilen toplam 6.553 adet Tiguan'ı geri çağırıyor.

Raporlanan verilere göre spoiler, genellikle sürüş esnasında yerinden çıkıyor. Bu da özellikle trafik içerisinde diğer sürücülere zarar verme potansiyeli taşıyor.

tr.motor1.com'un haberine göre; opsiyon olarak gelen bu aksesuar nedeniyle, geri çağırma işlemi düşük sayılarda kaldı. Volkswagen, sorunlu araçların tamamını ücretsiz şekilde tamir edeceğini de açıklamasına ekledi.

Tiguan'ınızda spoiler opsiyonu bulunuyorsa, şuradaki siteden şasi numaranız ile geri çağırma durumunu kontrol edebilirsiniz.