Volkan'ın sevgilisi Belçika güzeli

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in sevgilisi Zeynep Sever, Belçika güzellik kraliçesi seçildi..



2009 Ms. Belçika yarışmasında finale kalan Türk kızı Zeynep Sever, tüm rakiplerini eleyerek "Belçika Güzeli" unvanı elde etti. Gurbetçilerin desteğiyle tacı alan Sever, Türkiye'yi ve Belçika'da yaşayan tüm Türkleri gururlandırdı. Adı açıklandıktan sonra ayakta alkışlanan Türk kızı "Bir Türk olarak Belçika'da bu yarışmayı kazanmak ayrı bir gurur" dedi. Kendisini destekleyenlere teşekkürlerini ileten Sever "Elbette SMS oylarında Türklerden çok destek gördüm ve bunun etkisi oldu. Ama aldığım duyumlara göre Belçikalılar da çok destek olmuş" dedi.



VOLKAN'LA HENÜZ GÖRÜŞEMEDİK



Belçikalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeynep'e ilk sorulan soru, erkek arkadaşı olup olmadığıydı. Erkek arkadaşının Türkiye'de olduğunu söylemekle yetinen Sever Fenerbahçeli kaleci Volkan, Demirel ile birlikte olduğu yönündeki yorumlar hakkında fazla konuşmak istemedi. Volkan ile henüz görüşmediğini ve onun tepkisini alamadığını kaydeden Belçika Güzeli "Bu konular özel hayatım olduğu için fazla girmek istemiyorum" demekle yetindi.