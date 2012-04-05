'Volkan'ın o bıçağı eldiveninin içinde sahaya getirmediği ne malum?'

Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, "Tribünden ikinci bıçağın atıldığı söyleniyor. Nerede o bıçak, göstersinler de görelim. O bıçak bulunsun. Tabii varsa... Bu iddiaların hepsi provokasyon amacı ile yapılıyor. Ne malum Volkan’ın o bıçağı eldiveninin içinde sahaya getirmediği" dedi.

Futbol kamuoyunu pazar gününden beri meşgul eden Trabzon-F.Bahçe maçında yaşanan istenmeyen olaylar, her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor.

Önceki gün temsilci raporlarında sahaya atılan bıçağın 1 değil 2 tane olduğu ortaya çıkarken, Trabzonspor cephesinden iddialara büyük tepki geldi. Habertürk’e açıklamalarda bulunan Asbaşkan Nevzat Şakar, temsilci raporlarında yer alan “Sahaya 2 bıçak atıldı, bu bıçaklardan biri de temsilcinin sırtına geldi. Büyük olaylar yaşandı” şeklindeki gelişmelerle ilgili düşüncelerini anlattı.

Olaylara hep dostane şekilde yaklaştıklarını ama bazı kişilerin olayları çarpıttığını belirten Şakar, “Ben de kaleci Volkan’ın etik davranmadığını düşünüyorum. O zaman nemalum, Volkan’ın o bıçağı eldiveninin içinde sahaya getirmediği? Sahaya çıkarken o bıçağı eldivenin içinde saklamış olamaz mı? Ben de böyle düşünüyorum. Eliyle açamadığı o bıçağı ağzı ile açtığını tüm Türkiye gördü” dedi.

'İkinci bıçağı göstersin de görelim'

Maç öncesi tansiyonun düşmesi için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Şakar, “Tribünden 2. bir bıçak atıldığı söyleniyor. Nerede o bıçak, göstersinler de görelim... O bıçağın bulunmasını istiyoruz. Kim atmış, nasıl atmış, hepsi bilinsin... Tabii varsa böyle bir olay... Üstelik bıçağın 22 santim olduğu belirtiliyor. Kim ölçmüş, ne zaman ölçmüş. Bu iddiaların hepsi provokasyon amacı ile yapılıyor. 1800 atlet atıldığı da vurgulanıyor. Nasıl saymışlar. Niye 1880 değil de, 1800... Böyle gayriciddi sayım mı olur. Temsilci raporlarında yer alan iddiaları inandırıcı bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

‘Bazı kişiler fırsatçılık yapıyor'

Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu belirten Şakar, futbol camiasını sağduyulu olmaya çağırdı. Şakar, “Bugün Fenerbahçe bize geliyor, yarın biz Fenerbahçe’nin sahasına gideceğiz. Mücadelenin her zaman dostane şekilde geçmesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki bazı kişiler fırsatçılık yapıyor. Bizim tüm iyi niyetli çabalarımıza karşın birileri kötü niyetli davranıyor. Kimsenin birbirine saygısızlık yapmaya hakkı yok. Çıkan bazı olayları birileri özellikle büyütüyor. Birilerinin de bu çok işine geliyor. Kötü niyetli yapılan bu girişimlere hiç bir zaman sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayız” ifadelerini kullandı.