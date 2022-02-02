Volkanik patlama ve tsunamiden toparlanmaya çalışan Tonga'da Covid vakaları çıktı; tam kapanmaya gidildi

Volkanik patlama ve tsunaminin meydana geldiği Tonga, yardım için giden ekipte çıkan Covid vakaları nedeniyle kapanmaya giriyor.

Büyük Okyanus’taki takım ada ülkesi Tonga, 14 Ocak’ta meydana gelen volkanik patlama ve devamında yaşanan tsunamiden sonra hasarları onarmaya çalışıyor.

Ülkeye gelen yardım ekiplerinden iki kişinin Covid-19’a yakalandığının tespit edilmesiyle, tüm ülkede kapanma önlemi alındı. Başbakan Siaosi Sovaleni, kapanmanın ne zaman biteceğinin belli olmadığını ancak en az 48 saat süreceğini belirtti.

Tonga’da volkanik patlamayı izleyen tsunami nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş, nüfusun en az yüzde 84’ü afetten olumsuz etkilenmişti. Bazı köylerde bütün evler yıkılmıştı.

Tonga’ya Britanya, Avustralya, Yeni Zelanda Japonya ve Çin’den yardım ulaştırılıyor.

Tonga, bu güne kadar yalnızca bir Covid vakası tespit etmişti.