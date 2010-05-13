Volkanik küller satışta

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İzlanda'da faaliyete geçerek Avrupa hava trafiğini felç eden Eyyafyallayöküll Yanardağı'nın püskürttüğü küller internette satışa çıkarıldı.İnternette nammi.is adresinden külleri satışa çıkaran şirketin yetkilileri, aslında İzlanda'ya ait çeşitli ürünler sattıklarını, 10 gün önce külleri satışa çıkarmalarından bu yana 130'dan fazla ülkeden sipariş aldıklarını açıkladı. Kül karşılığı olarak, 160 gram için yaklaşık 45 TL para isteniyor.İnternetteki sitenin patronu Sofus Gustavsson, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Her şey koleksiyoncu müşterilerimizden birinin volkanın küllerinden numune istemesiyle başladı. Hemen bunun harika bir fikir olduğuna karar verdim. Babam volkana çok yakın bir yerde oturuyor, ondan kül getirmesini istedim. Önemli miktar toplayıp bana getirdi'' dedi.Gelen yoğun talep üzerine babasının üç kez daha kül getirdiğini anlatan Gustavsson, ''Her seferinde kül farklı. Mesela şimdi öncekinden çok daha ağır ve kıvamlı'' dedi.Bu satışa başladıktan bu yana sitesinin bir milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Gustavsson, iki şirketin daha kül sattığını belirtti.