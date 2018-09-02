Volkan ve Alper'den Kayserisporlu futbolculara tepki

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe\'nin sahasında Kayserispor\'a 3-2 yenildiği maçın ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Ülker Stadyumu\'nda oynanan karşılaşma sonrası Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutladı. Daha sonra konuk takım oyuncuları soyunma odasına giderken, Cherry, Deniz ve Bilal tekrar sahaya çıkarak taraftarlarına 3\'lü çekti. Fenerbahçe tribünleri de galibiyet kutlamalarını sürdüren Kayserisporlu futbolculara tepki gösterdi.

Fenerbahçe\'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ve Alper Potuk da sahaya girerek, Sarı-lacivertli taraftarların daha fazla tepki göstermemesi için Kayserisporlu oyunculara uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından da Kayserisporlu ve Fenerbahçeli futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Saha görevlilerinin araya girmesiyle sona eren tartışmanın ardından Kayserisporlu oyuncular soyunma odasına gittiler.

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