-VOLKAN THY'YE SEFER İPTAL ETTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - Eritre'deki Dubbi volkanının faaliyete geçmesi sebebiyle THY'nin üç seferi iptal edildi. Uzun süredir sessiz olan ve dün gece yarısı patlayan Dubbi yanardağından çıkan küllerin 13-14 kilometre yüksekliğe çıkmasının ardından, Türk Hava Yolları'nın (THY) planladığı Nairobi, Entebbe ve Addis Ababa seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Seferlerin iptal edilmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndan bu kentlere gidecek yolcular otellere yerleştirildi.