Volkan sevgilisini anlattı

Kaleci Volkan, Belçika Güzeli seçilen sevgilisi Zeynep Kübra Sever’i anlattı:“Zeynep ile 5 aydır ciddi bir ilişki yaşıyoruz. Belçika güzeli seçildiğinde telefonla arayıp tebrik ettim. Ama bunda abartılacak bir şey yok. Sonuçta bir yarışma. Kendi güzelliğiyle kendi kültürüyle kazandı. Benim için tescilli olması bir şey değiştirmiyor. Tescilli olsa da olmasa da benim kız arkadaşımdır. Önemli olan benim gözümde güzel olması. Ayrıca benim kız arkadaşım manken değil. Belçika’da lise sonda okuyan Türk ailesinin kızı. Zeynep ile bir arkadaşımın vesilesiyle İstanbul’da tanıştık. Her ilişkide olduğu gibi insan insanı çeker ve biz de birbirimizi çektik.”Kaleci dediğin gol yer Volkan Demirel, spor kamuoyunda çıkan kız arkadaşı yüzünden motivasyonunun bozulduğu yolundaki söylentilere de cevap verdi: “Genellikle bütün futbolcuların sevgilisi vardır. O zaman hepsinin motivasyonu bozuk olmalı. Bu çok saçma bir şey. Ayrıca sevgilimin beni motive etmesi ya da motivasyonumu bozması kimseyi ilgilendirmez. Güzel bir kadınla birlikte olmanın motivasyonla ne ilgisi var? Sadece futbolcunun değil herkesin sevgilisi olmak durumunda. Sonuçta bu doğanın bir kanunu. Hayvanlar bile karşı cinsini bulduğu zaman mutlu bir şekilde yaşarlar. İnsanlar da böyledir. Hatalı golleri bu yüzden yiyorum haberlerine sadece gülüyorum. Kaleci dediğin gol yer, gol yemeden maç olmaz.”