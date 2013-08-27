Volkan Şen'le Trabzon'un yollar ayrılıyor

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Çaykur Rizespor maçında bazı taraftarların küfretmesi nedeniyle sahayı terk eden Volkan Şen’in takımdan gönderileceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, “Profesyonel bir futbolcuya yakışmaz. Bunu mahalle arasında misket oynayan çocuklar yapar” dedi.



Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Çaykur Rizespor maçında bordo-mavili futbolcu Volkan Şen’in taraftarların küfür etmesi nedeniyle sahayı terk etmesini değerlendirdi.

Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

“Seyircilerin oyunculara küfür etmesini kabul etmemiz söz konusu değil. Tasvip etmemiz de mümkün değil. Böylesine büyük takımın formasını giyen bir oyuncuya, 'sahadan çıkıyorum, bana küfür ettiler’ diye bir yaklaşım yakışmaz. Profesyonel bir futbolcuya yakışmaz. Bunu mahalle arasında misket oynayan çocuklar yapar.

Profesyonel adam orada o kelimeleri duymayacak. Siz sokakta yürümüyorsunuz. Statlarda olan şeyler bunlar, siz orada futbolunuza bakacaksınız.

Statta ahlaksızın biri bize küfrettiği zaman ‘başkanlığı bırakıyorum, gidiyorum’ mu diyeceğiz. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Hatırladığım kadarıyla bu olay Türkiye liglerinde yaşanan bir olay değildir. Bu yaklaşımı kabul etmemiz söz konusu değil. Biz zor durumda kalmayız. Böyle bir olayı yapan bir futbolcunun benimle yürüme şansının olmadığını zaten herkes bilir."