Tribünlerin tepkisi Volkan'ı ağlattı!..

Trabzonsporlu futbolcu Volkan Şen, tribünlerin kendisine tepki göstermesinin ardından sahada ağladı. Takım arkadaşlarının ve maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın sakinleştirmeye çalıştığı futbolcu, ağlayarak sahayı terketti.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki Karadeniz derbisinin 42. dakikasında sahalarda görülmemiş bir olay yaşandı.

Bazı Trabzonspor taraftarlarının kendi oyuncuları Volkan'a tepki göstermesi üzerine Volkan'da tribünlere doğru giderek onlara tepki gösterdi. Maç devam ederken yaşanan bu olaylar üzerine Volkan'ın yanına gelen takım arkadaşları genç oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sakinleşmediği görülen Volkan takım arkadaşı Aykut ve Soner'in yanında bir anda gözyaşlarına boğuldu. Bir süre ağladığı görülen Volkan Şen daha sonra değişiklik tabelası gösterilmeden soyunma odasının yolunu tuttu. Bu esnada hakem Bülent Yıldırım'ın da Volkan'ın yanına gelerek onunla konuştuğu ve teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Daha sonra Trabzonspor kulübesi hakeme değişiklik kağıdını getirdi ve Volkan'ın yerine Malouda girdi.



Karakola götürdüler



Volkan Şen'e tribünden bağıran 4 taraftar devre arasında polisler tarafından karakola götürüldüler. 4 taraftarın karakolda ifadelerinin alındığı bildirildi.



'Soyunma odasında Volkan'ı 15 dakika alkışladık'



Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise maç sonunda basın toplantısında "Volkan Şen ağlayarak sahayı terk etti. Kulübeye bakmadan, bu konuda ilgili ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruya, "Çok hoş bir durum oldu, çıkabilir. Biz insani bir iş yapıyoruz. Disiplini alakalı bu olayı bir şeyin arkasına sokmaya çalışabilirsin ama orada duygu yoğunluğu, duygu patlaması yaşayan bir insanla karşı karşıyayız. Benim için disiplinden daha önemli olan insana saygıdır. Onun orada hissettiklerini hiçbirimiz bilemeyiz. Volkan küfür olduğunu söylüyor ama ben bunu münferit olarak görüyorum. Kol kırılır yen içinde kalır gibi davranmalıyız. Bu olayı Trabzon'un bütününe mal etmek gibi bir şey asla söz konusu değil. Kişisel bir tavırdır. Küçük beyinli bir adamın yaptığı harekettir. Trabzon taraftarının bana göre tasvip edeceği bir hareket değil, kınıyoruz. Zaten 15 dakika alkışlayarak takım olarak kınadık. 15 dakika soyunma odasında hepimiz alkış tuttuk ve protesto ettik. Bu onun için yeterlidir" şeklinde cevap verdi.

Akçay, fazla forma şansı vermediği genç oyuncuları oynatmak için fırsat kolladığını ve bu oyuncuları, bugüne kadar harcanan yaklaşık 17 genç futbolcu gibi harcatmayacağını söyledi.