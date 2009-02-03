Volkan panikledi

Dönüp gazetecilerin isimlerini sordu

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe ile G.Antepspor oynadığı 1 – 1 berabere biten maçın bitiş düdüğü ile hiç vakti kaybetmeden soluğu sevgilisi Zeynep Sever’in yanında aldı. 4 Levent’te bulunan Venge Restaurant’da yemek yiyen ikili çok samimi sarmaş dolaş pozlarının çekilmesinden habersiz yemeklerini yiyerek kahvelerini içti.Venge çıkışında gazetecileri karşısında gören Volkan Demirel, hemen VLK plakalı cipine bindi. Volkan’ın cipi hem rengi hem de camları siyah içerisini göstermeyecek şekilde özel yapılmış olması dikkat çekti. Buna rağmen Demirel yine önlemini alabilmek için ciple ayrıldığı Venge’nin önüne geri döndü. Kendisini sevgilisi ile çeken basın mensuplarının hangi gazete ya da televizyon kanalından olduğunu ve isimlerini öğrenmek istedi.