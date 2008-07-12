Volkan oldukça iddialı

Tempo24, aa- A Milli Futbol Takımı ile 2008 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmesi nedeniyle Fenerbahçe kampına gecikmeli katılan kaleci Volkan Demirel, teknik direktör Luis Aragones yönetiminde takımın çalışma performansına övgüde bulundu.

Volkan Demirel, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesine yaptığı açıklamada, tatil sonrası çalışmalara katıldığı için çok mutlu olduğunu söylerken, ''Tatilden sonraki ilk gün antrenmanı olarak inanılmaz ağırlıkta bir çalışma yaptık. Su içmek için verilen 30 saniyelik sürede bile hareketli olmamız istendi. Eğer biz yokken takım çalışmalarını böyle sürdürdüyse, bu sezon her kulvarda Fenerbahçe olarak açık ara önde gideriz'' ifadelerini kullandı.

Teknik yönetimin belirlediği antrenman programının tempoyu artıran ve azaltan bir yol izlediğini dile getiren Volkan, ''İlk antrenmana çıktığımızda düz koşu yapmaya başlamıştık. Ben açıkçası yapılacak çalışmanın böyle tamamlanacağını zannediyordum. Ardından topla yapılan ve aralara serpiştirilen esneme hareketleri ve minyatür kale maç ile antrenmanın bittiğini zannettim. Daha sonra kısa bir esneme çalışmasıyla tekrar yoğun bir program başladı ve 1 saat 10 dakika süreyle 3 kişi çalıştık. Eğer her antrenmanda böyle çalışırsak gerçekten Fenerbahçe'yi bu sezon kolay kolay kimse yakalayamaz'' dedi.