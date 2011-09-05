Volkan Konak'a 45 bin liralık dava

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‘Fotoğrafımı izinsiz kullandı, ben de davacıyım'

Karadenizli 3 kız kardeş, “Suların Horon Yeri” adlı albümünün kapağında kendilerinin fındık toplarken çektirdiği fotoğrafı izinsiz kullandığını iddia ettikleri şarkıcı Volkan Konak hakkında toplam 45 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.Trabzonlu davacılar Fatma İskender, kız kardeşleri Meryem Saraç ve Yasemin Kalyoncu, avukatları İbrahim Keskin aracılığıyla Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesine verdikleri dava dilekçesinde, Karadenizli şarkıcı Volkan Konak'ın bu yılın ocak ayında müzik şirketinin “Suların Horon Yeri” adlı bir CD albüm çıkardığını söyledi.Albümün arka kapağında davalılar Konak ile söz konusu müzik şirketinin kendilerinin fındık toplarken çekilen fotoğrafını izinsiz yayımladığını ileri süren İskender, Saraç ve Kalyoncu, davalılar Konak ve müzik şirketinin kişilik haklarını ihlal ederek kendilerini ticari kazançlarına alet ettiğini iddia etti.3 kız kardeş, dilekçelerinde fotoğraflarının kendilerinden izin ve muvafakat alınmadan yayımlanmasıyla kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne sürerek, davalılar hakkında 5'er bin lira manevi, 10'ar bin lira maddi tazminat olmak üzere toplam 45 bin lira tazminat istemiyle dava açtı.Davacı Fatma İskender'in eşi olan fotoğraf sanatçısı Süleyman İskender'in de albümde izinsiz kullanılan dava konusu fotoğrafı kendisinin çektiğini ileri sürerek, bu konuya ilişkin ifadesinin yer aldığı dilekçeyi mahkemeye sunduğu öğrenildi.AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ile 2 kız kardeşinin bulunduğu fotoğrafın “Suların Horon Yeri” adlı albümün kapağında ve içindeki bir başka bölümde kullanıldığını ileri sürerek, fotoğrafı yıllar önce kendisinin çektiğini ileri sürdü.Konak'ın bu fotoğrafı kullanırken kendisi, eşi ya da kız kardeşlerinden izin almadan kullanmasının doğru olmadığını söyleyen Süleyman İskender, “Eşim ve kız kardeşleri Konak'a kişilik hakları saldırıya uğradığı için dava açtı. Ben de bana ait fotoğraf izinsiz yayımlandığı için telif hakkı sebebiyle dava açmak için yasal süreci başlattım. Fotoğrafım izinsiz kullanıldı, ben de davacıyım” dedi. Volkan Konak'ın yargılanmasına Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanacak.