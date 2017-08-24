Volkan Konak, İzmir Marşı ile karşılandı

Mehmet KURT / İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nda (İEF) süren konserlerin konuğu bu kez Volkan Konak oldu. Konak, izleyiciler tarafından İzmir Marşı ile karşılandı.

En önde yer bulabilmek için çok erken saatlerde gelip konser saatini bekleyen Volkan Konak hayranları, program başlayıncaya kadar defalarca İzmir Marşı\'nı söyledi. Sevilen türkü ve şarkılarını okuyan Volkan Konak, bu manzara karşısında şaşkınlık ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Nereye bakacağını şaşırdığını itiraf eden Konak, şunları söyledi:

\"Bizim hürriyetimiz kalabalıktır, sığmayız böyle yerlere. Bu gün basının güzide temsilcileri tarihi bir fotoğraf çekiyor, bu fotoğrafta iyi kalpli, gözleri nemli, asil ve uygar insanların gözleri açık çıkacak. Kötü insanların gözleri kapalı. Öteki türlü olamaz. Bazen düşünüyorum Bu muzaffer uğultunun, bu kalabalığın, bu teveccühün sebebi ne? Araba sürerken, sırt üstü uzanırken, yemek yerken, yolda yürürken düşündüm ve buldum. İnandırıcılık. Biz sizi hiç yalanla ve sevgisizlikle beslemedik. Hep güzel şeylerden bahsettik. Onun için bu kalabalıkta benim için kuvvet oldu. Bu sizin eseriniz. Bizler bugün var yarın yokuz. Bizim rehberimiz bilim, sanat, kadına kıymet, anneye saygı, kıymet, sevgi barış, Ulu Önderimiz Atatürk\'ümüzün aydınlık yolu. Biz bunlara inanıyoruz. Bütün Türkiyem\'de bir destan yazıyoruz. Bu destanın sahibi sizlersiniz. Lütfen kendinizi de alkışlayın. Kadınlar, kadınlarımız. Toplum onların ellerinde yükselir.

Erkekler de çok kıymetli ama yetiştiren kadındır, anadır, öğretmendir. Baba olmak dak güzel ama anne başka bir duygu. Sizi karşılıksız sever. Erkekler çok asilsiniz. Buraya geldiğinize göre sizler de destanın bir parçasınız. Bu akşam eşin yanındaysa sakın elini bırakma ve ona şöyle de; \'Sevgilim, seni sevmek, kar yağmış bir çam ormanında nefes almanın bahtiyarlığına benziyor.\"

Yaklaşık 3,5 saat sahnede kalan Volkan Konak, Göklerde Kartal Gibiyim, Aşkın Beni Deleyledi, Ayletme Beni, Ben Seni Sevdiğimi, Dertliyim Kederliyim, Dido, Eyletme Beni, Feriğim gibi çok sevilen eserlerini çimleri dolduran binlerce hayranı ile seslendirdi. Konser finalini İzmir Marşı ile binlerin oluşturduğu koro eşliğinde yaptı.

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