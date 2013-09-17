Volkan Konak 76 yaşında öleceğini açıkladı

Türkiye'de en çok konser veren isimlerin başında gelen Volkan Konak polemik konusu olacak sözler sarfederek, "geçtiğimiz günlerde DNA haritasına baktırdım, eğer öncesinde başıma bir iş gelmezse ya da bir kendini bilmez çıkıp beni vurmazsa, 76 yaşında öleceğim" dedi.

Karadeniz müziğinin ünlü ismi Volkan Konak, önceki akşam Kıbrıs'taki Golden Tulip&Pasha Otel'de sahneye çıktı. Ünlü sanatçı, konser esnasında yaptığı açkılamada "Eğer öncesinde başıma bir iş gelmezse ya da bir kendini bilmez çıkıp beni vurmazsa, 76 yaşında öleceğim" diyerek

Geçtiğimiz günlerde 26. sanat yılını kutlayan Konak, 3. sanat yılında sahne ve konserleri bırakacağını açıklamıştı.