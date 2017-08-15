Volkan Demirel'in eşi suda doğum yapacak

Sabah yazarı Bülent Cankurt, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel'in hamile eşi Zeynep Demirel'in suda doğum yapmaya karar verdiğini söyledi. Cankurt, doğumuna iki hafta kalan Belçika Güzeli Zeynep Demirel'in suda yapmak istediği doğumu evde gerçekleştirmek istediğini aktardı.

Bülent Cankurt'un Sabah gazetesinde "Evde ve suda doğuracak" başlığıyla (15 Ağustos 2017) yayımlanan yazısı aynen şöyle:

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel'in Belçika Güzeli eşi Zeynep Demirel'in artık karnı iyice burnunda. 3.5 yaşındaki kızları Yade'nin ardından ikinci kızlarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, doğum için gün sayıyor. Çifte yakın bir arkadaşımdan, Demirel'in doğumuna iki hafta kalsa da, her an doğurabileceğini öğrendim. Asıl ilginç olan ise, yaz başından bu yana Bodrum Turgutreis'teki evlerinde tatil yapan Zeynep Hanım'ın, doğumu evde ve suda yapmaya karar vermesi...

"Farklı bir deneyim yaşamak istiyorum"





Evet, yanlış okumadınız... Şubat ayında Youtube kanalında ikinci bebeğine üç aylık hamile olduğunu açıklayan Zeynep Demirel, ikinci kızını suda normal doğum yöntemiyle dünyaya getirmeye karar vermiş. Arkadaşımın söylediğine göre, hastane yerine de Turgutreis'teki evlerini tercih eden Zeynep Hanım'ın doğumuna, bir doktor ile bir ebe girecekmiş. Zeynep Demirel; belki de doğum sürecini Youtube kanalından paylaşabilmek, diğer kadınlara örnek olabilmek için böylesi farklı bir deneyim yaşamak istemiş olabilir. Bu arada bir blogda, suyun doğum ağrılarını aldığını okudum. Ancak doğum süreci biraz uzun sürebiliyormuş. Bu yüzden tezcanlı Volkan Demirel'in, eşinin doğurmasını beklerken dokuz doğuracağından şüphem yok.