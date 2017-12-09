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Spor

Volkan Demirel'e tepki gösteren Bursaspor taraftarı gözaltına alındı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Sarı-lacivertli file bekçisi Volkan Demirel'e gösterilen tepki nedeniyle Bursasporlu 1 taraftar gözaltına alındı

09 Aralık 2017 00:27

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Sarı-lacivertli file bekçisi Volkan Demirel\'e gösterilen tepki nedeniyle Bursasporlu 1 taraftar gözaltına alındı.
Süper Lig\'de Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısı, Fenerbahçe kale arkasından sahaya gelen yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 5 dakika geç başladı. Fenerbahçe\'nin kalesini koruyan Volkan Demirel ile Bursaspor taraftarı arasında ise gerginlik yaşandı. Tecrübeli file bekçisine çakmak ve şişe fırlatılırken, Volkan Demirel de yerinden ayrılmayarak tribünlere tepki gösterdi. Tecrübeli eldivene gösterilen tepki sonrası 1 kişi gözaltına alındı. Yaşanan bu gerginliğin ardından Fenerbahçe\'nin koruduğu kale arkasında güvenlik önlemleri artırıldı.

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