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Spor

Volkan Demirel'den kırmızı kart yorumu: Hakemi rencide etmeden uyarmaya çalıştım

"Aydınus tribünlerin etkisinde kalıp 2. sarı kartı gösterdi ve bizi yaktı"

03 Mart 2018 12:53

Beşiktaş derbisinde ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesini değerlendiren Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, sahada takımının haklarını savunmakla görevli olduğunu söyledi. Hakemlerin Fenerbahçe’nin hakkını yediğini savunan Demirel, “Hakemi rencide etmeden uyarmaya çalıştım” dedi. 

"Ben takım kaptanıyım. Sahada takımın haklarını savunmakla görevliyim” diyen Demirel, şu yorumda bulundu: "İkinci sarı kartı görmeden önce top Beşiktaşlı oyunculardan taca çıkmıştı. Yardımcı hakem göz göre göre pozisyonda tacı Beşiktaş’a verdi. Çünkü Beşiktaşlı oyuncular hakemin kararını bile beklemeden tacı kullanmışlardı bile. 

"Aydınus tribünlerin etkisinde kalıp 2. sarı kartı gösterdi ve bizi yaktı"

“Tacın hemen ardından Talisca’nın pozisyonunda top auttan çevrildi. Hakem yine vermedi. Hakemin bu iki hatalı kararı takımı gerdi. Ben de takım kaptanı olarak, bir kaleci olarak benim için belirlenmiş alandan (ceza sahası) çıkmadan hakemi rencide etmeden uyarmaya çalıştım. Hakemler bariz ve göz göre göre hakkımızı yiyordu.”

“Eğer hakemi uyarmazsam kaptan olarak görevimi yapmamış olacaktım. Fakat Fırat Aydınus tribünlerin etkisinde kalıp 2. sarı kartı gösterdi ve bizi yaktı. Takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm.”

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