Tansiyonun yüksek olduğu muhteşem derbiden Fenerbahçe avantajlı döndü

Beşiktaş'ta topu kapan Anderson Talisca, harika bir pasla Negredo'yu Volkan'la karşı karşıya bıraktı. Negredo, yana çektiği topa düzgün bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın sevinci uzun sürmedi. Fenerbahçe, Soldado'nun muhteşem vuruşuyla Vodafone Park'ta beraberliği sağladı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, takımının kalabalık bir şekilde atağa çıktığı anda yavaş davranarak topu kaybetti. Bundan sonra gelişen Fenerbahçe atağında ise sarı lacivertliler, Şener Özbayraklı ile ikinci golünü kaydetti. Böylece ilk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, 52. dakikada kırmızı kart gördü. Ardından gelişen olaylar sonucu sahaya yedek kulübesi de dahil oldu ve maç durdu. Maç 3 dakika sonra kaldığı yerden devam ediyor.

Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe 9 kişi.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca, kafa vuruşu yaptığı top Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'a çarptı ve ağlara gitti.

Sonuna 10 dakika uzatma eklenen karşılaşmada daha fazla gol sesi çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi. Bu skorla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde oynanan ilk maçta evine avantajlı bir şekilde dönmüş oldu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Siyah-beyazlı takım ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 20.30'da başladı ve Vodafone Park'ta oynandı.

Karşılamada hakem Fırat Aydınus görev yaptı. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirdi.

5 günde ikinci derbi maçı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 günde ikinci derbi karşılaşmasına çıkacak.

İki takım, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

Kupada 16 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 16 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Daha sonraki 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

94 yıllık rekabette 346. randevu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak ilk maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti.

Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

Toplam 20 maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti.

Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Caner, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Alper, Mehmet Ekici, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

(beIN Sports)