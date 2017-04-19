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Spor

Volkan Demirel'den Galatasaray yorumu: Başakşehir'in 4 attığı takıma 5 atarız

"Kazanırsak taraftar bizi affeder"

19 Nisan 2017 15:05

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, hafta sonu oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Demirel, "Başakşehir'in 4 attığı takıma 5 atarız" diye konuştu.

Sporx'de yer alan habere göre, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, dün sabahki idman öncesi bazı takım arkadaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yerli oyuncuların katıldığı, yabancılardan ise sadece Josef de Souza'nın iştirak ettiği kahvaltıda dev derbi konuşuldu.

"Önümüzde 2 hafta var"

Kahvaltıya Volkan Demirel'in sözleri damga vurdu. "Eğer Galatasaray'ı yenemezsek bu taraftar bizi tefe koyar" diyen tecrübeli kaptan, "Önümüzde iki hedef var; Galatasaray'ı yenmek, Türkiye Kupası'nı kazanmak... Bu ayağımıza kadar gelen büyük bir fırsattır. Galatasaray'ı yenersek çok iyi olur, fark atarsak efsane olur" şeklinde konuştu.

"Başakşehir'in 4 attığı takıma biz 5 atarız"

Takım arkadaşlarından kendilerine inanmalarını isteyen Volkan Demirel, "Başakşehir'in 4 attığı takıma biz de atarız. Fazlasını da atarız. 4 de olur, 5 te... Yeter ki onları Başakşehir'e karşı oynadıkları gibi yakalayalım. Galatasaray'ı hep yeniyoruz ama hep 6-0 konuşuluyor. Tabii ki 1-0 olsun bizim olsun ancak fırsatını bulursak da farka gidelim" dedi.

"Kazanırsak taraftar bizi affeder"

Volkan Demirel, arkadaşlarına yönelik yaptığı konuşmada "yerli yabancı ayrımı yapmadan herkesin birbirine yardımcı olmasını" isterken, "Galatasaray maçı taraftara kendimizi affettirmek için büyük bir fırsat. Bu her zaman böyle olmuştur. Onlara büyük bir zafer armağan edelim. Herkes derbiye iyi konsantre olsun" diye konuştu.

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FenerbahçeVolkan DemirelGalatasarayderbiBaşakşehir

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