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Spor

Volkan Demirel'den Bilal Başaçıkoğlu'na: Akıllı ol lan, adamı sakatlayacaksın!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Feyenoord'u 1-0 mağlup etmişti

10 Aralık 2016 14:36

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 1-0 yenerek, UEFA Avrupa Kupası'nda üst tura çıktığı karşılaşmada, Volkan Demirel'in Bilal Başaçıkoğlu'na  "Akıllı ol lan!" şeklinde uyardığı ortaya çıktı.

haberler.com'un haberine göre; Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Feyenoord'un Türk oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile girdiği diyalogla karşılaşmaya damga vurdu.

21 yaşındaki futbolcu, bir pozisyonda Hasan Ali Kaldırım'a sert girince, Volka Demirel'i karşısında buldu.

Volkan Demirel'in "Oğlum akıllı ol lan, ne biçim giriyorsun. Adamı sakatlayacaksın. Git buradan, boş boş bakma" dediği öğrenildi.

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Volkan DemirelBilal BaşaçıkoğluFenerbahçeFeyenoord

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